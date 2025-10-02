“No nos estamos pisando con la Policía”: Gloria Miranda sobre erradicación de cultivos ilícitos
Gloria Miranda, directora del Porgrama de Sustitución de Cultivos, se refirió en La W a los avances en restitución de cultivos en los departamentos de Norte de Santander, Putumayo y Caquetá.
07:42
Gloria Miranda, directora de Sustitución de cultivos de uso ilícito en Colombia. Foto: X Gloria Miranda.