“Para las exportaciones colombianas, el mercado de Israel representa solo el 0.4%”: MinComercio
Diana Morales, ministra de Comercio Exterior, habló en La W sobre la decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia.
“Para las exportaciones colombianas, el mercado de Israel representa solo el 0.4%”: MinComercio
12:45
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Colombia and Israel flag together realtions textile cloth fabric texture