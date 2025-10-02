Petro expulsó delegación de Israel: Briceño dice que es “irresponsable” y responden desde el Pacto

Tras la decisión del presidente Gustavo Petro de expulsar a toda la delegación diplomática de Israel en Colombia, debido a que dos mujeres colombianas fueron retenidas por el Ejército israelí mientras viajaban en una de las flotillas con ayuda humanitaria hacia Gaza, han surgido múltiples reacciones desde el mundo político.

Al respecto, Alejandro Toro, representante del Pacto Histórico, miembro de la Comisión Segunda de la Cámara sobre relaciones internacionales, y Daniel Briceño, concejal de Bogotá y eventual aspirante a la Cámara de Representantes por el Centro Democrático, pasaron por los micrófonos de La W.

El representante Toro aseguró que el presidente Gustavo Petro tomó una decisión que han acogido otros mandatarios en muchos países en el mundo: “romper las relaciones diplomáticas y comerciales, porque a todas luces lo que ocurre en Palestina es un genocidio. Están asesinando 25 niños por día, 280 periodistas aproximadamente han sido asesinados; que se suman a más de 20 mil personas. Entonces, es como si en 1940 estuviésemos siendo cómplices con el régimen Nazi del asesinato de millones de judíos”.

Por su parte, Briceño dijo que esto se suma a que este Gobierno ya suspendió la exportación de carbón, “lo cual afectó a mucha gente que trabaja formalmente en Colombia, se ordenó renegociar el TLC, y ahora se expulsa la parte de la delegación que quedaba. Nosotros creemos que es una decisión irresponsable a nivel administrativo porque se va a dejar desprotegida a mucha gente que era atendida por esa delegación en trámites económicos y administrativos”.

Cuando se le preguntó a Toro por la especial atención que ha dado el jefe de Estado al conflicto en Gaza y si debería girar la mirada hacia los problemas internos, explicó que “hoy tenemos cifras muy importantes en desempleo, inflación, reducción de la pobreza extrema monetaria. Pero eso no significa que tengamos que desconectarnos de lo que sucede en el mundo. El presidente ha sido el primero en el mundo en denunciar el genocidio en Palestina (…) no es un asunto coyuntural, es un hombre convencido.”

Mientras tanto, Briceño señaló que Petro tiene una “agenda a nivel internacional (...) no le importa, por ejemplo, la masacre que hubo en Palestina, Huila hace tres días. El presidente necesita tapar esas circunstancias con la campaña internacional. Los negocios no se hacen únicamente entre Estados, hay personas que necesitan visados, trámites, y esa delegación que estaba aquí era de carácter técnico, no político”.