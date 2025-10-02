El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué pasa con los permisos para conciertos en Bogotá? Habló secretario de Gobierno

A pocos días de que se realice el concierto de Guns N’ Roses en el Vive Claro de Bogotá, los organizadores aún no tienen permiso para desarrollar el evento. A propósito, el secretario de Gobierno de la ciudad habló con La W y explicó qué está pasando con estas solicitudes.

“El Idiger hizo una nueva solicitud de documentación al organizador y estamos a la espera. Lo que le pedimos (al organizador) es que nos envíen (los documentos) lo más pronto posible, hacer una revisión ágil y que los asistentes puedan saber su hay o no concierto”, afirmó.

Asimismo, reconoció que lo sucedido con el concierto de Kendrick Lamar aumentó la preocupación de los organizadores y espectadores. “Pero lo que es cierto es que estamos dentro del límite de la norma” para el concierto de Guns N’ Roses.

Explicó que los empresarios tienen nueve días hábiles para presentar la solicitud de permiso. Tras eso, el Distrito tiene cuatro días para otorgar el permiso y luego está la etapa de subsanación.

Concierto de Luis Alfonso en El Campín de Bogotá

Por medio de una resolución se le negó a los organizadores del concierto de Luis Alfonso realizar el evento por no cumplir con gran parte de los documentos.

“En tiempos de subsanación, los empresarios entregan los documentos y generalmente se entregan los permisos, pero quedamos ajustados. Por eso queremos hacer ese cambio”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: