Robo a vivienda de joyero: hipótesis del ataque a conjunto residencial en Puerto Colombia, Atlántico

En diálogo con La W, el brigadier general Edwin Urrego, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, habló sobre las indagaciones que se adelantan por el atentado a la fachada del complejo residencial Santa Barbara en el sector de Villa Campestre, jurisdicción del municipio de Puerto Colombia, Atlántico.

En sus declaraciones, el oficial descartó la injerencia de los grupos criminales ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’ en el hecho.

Asimismo, indicó que se trataría de una banda delincuencial que había llegado procedente de Bogotá y detalló que todos los capturados viven entre Bogotá y Chía.

En la entrevista, el comandante de la Policía explicó que los sujetos ingresaron al conjunto habitacional de manera irregular, detrás del vehículo de uno de los residentes.

“Una vez la vigilancia se logra dar cuenta del ingreso de estas personas, se activa una alerta y se envía a uno de los vigilantes, que es el encargado de realizar las rondas dentro del conjunto, para tratar de establecer quiénes iban en ese vehículo y cuál era el objetivo del ingreso”, afirmó.

En total, fueron cinco personas las capturadas en un operativo de la institución.

De manera preliminar, Urrego confirmó que se habría tratado de un intento de robo a la vivienda de un joyero que reside en el complejo.

“Posiblemente se trataba de un hurto que se iba a cometer en una de las residencias. De acuerdo con la información preliminar que tenemos, posiblemente fue a la casa de uno de los residentes que es joyero; es la información preliminar que tenemos, que habrían ingresado con ese objetivo”, señaló.

En lo que tiene que ver con las estructuras criminales que hacen presencia en el territorio, explicó que, los grupos ‘Los Costeños’, ‘Los Pepes’ y el ‘Clan del Golfo’ son los que mantienen disputas por las rentas ilícitas.

