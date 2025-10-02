El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si rechazan deportación, serán encarcelados: activista sobre 500 capturados de flotilla rumbo a Gaza

Caoimhe Butterly, una de las activistas a bordo del Shireen, uno de los barcos de la Flotilla Global Sumud que va lleno de juristas, conversó con La W y reveló que ya serían alrededor de 500 capturados por Israel.

“Entre ellos (capturados) hay colombianas. Tuve la oportunidad con ellas anteriormente. Ojalá puedan regresar con su comunidad”, dijo.

¿Qué pasará con los capturados por Israel que iban en la Flotilla Global Sumud?

Según comentó, las personas detenidas por las fuerzas de Israel serían deportadas a sus países entre hoy o mañana (2 o 3 de octubre). “Si rechazan la orden de deportación, serán encarcelados varios días”.

Asimismo, mencionó que Israel tendrá presión por parte de muchos países para salvaguardar a sus ciudadanos.

