40 años después de la tragedia de Armero, un periodista descubre historias desconocidas

En unos días se cumplirán 40 años. La mañana de ese jueves, 14 de noviembre de 1985, poco después de las seis de la mañana, la cadena Caracol interrumpió su programa habitual de noticias.

El entrevistado era el piloto Fernando Rivera, quien, al mando de una diminuta avioneta de fumigación, un piper pawnee, hablaba desde el radio de la aeronave con el periodista Yamid Amat.

El capitán Rivera sobrevolando a ras de tierra el pueblo que había sido próspero y alegre, relató como personas cubiertas de lodo deambulaban, como almas en pena, buscando a sus seres queridos en una atroz gelatina de barro. Las vacas soltaban mugidos agonizantes mientras se hundían en el pantano que apestaba a azufre y a muerte.

Casi todo desapareció bajo la erupción y el deshielo del Volcán Nevado del Ruíz.

Las primeras imágenes que mostraban la magnitud de la tragedia fueron logradas por los camarógrafos Juan Perilla del noticiero TV Hoy y Germán Palma del Noticiero Nacional.

Omaira, una niña de 13 años, que luchaba por su vida, cubierta hasta la quijada en un agua turbia, mientras estaba atrapada por las piernas en el techo de lo que fue su casa, se convirtió en el símbolo universal del desastre de Armero.

El video que conmovió al planeta lo logró con pulso firme Evaristo Canete y secándose las lágrimas, camarógrafo de Televisión Española, reportero veterano de muchas guerras, pero esa imagen –por encima de todas las que hizo en su fructífera vida profesional– marcó de manera indeleble su carrera y su existencia.

La periodista Margaret Ojalvo hizo público el primer caso de un niño sobreviviente al que se querían robar. La punta de ese ovillo destapó una situación que se multiplicó cientos de veces.

Los muertos fueron más de 25.000, pero aparecieron más damnificados que los habitantes que tuvo Armero en su período más poblado.

Millonarias ayudas se esfumaron sin explicación. La corrupción causó su propia avalancha.

El periodista Mario Villalobos lleva dos años investigando el tema de Armero y, bajo el sello Aguilar, de Penguin Random House, acaba de publicar el libro Armero 40 años, 40 historias.

El libro se llama ‘Armero 40 años, 40 historias’. Está escrito de manera tan ágil y documentada que se puede leer de pie. Se los recomiendo.

Colombia tiene derecho a conocer esa historia.