“Mi hijo no merecía morir así, es una pesadilla de la que todavía no me despierto”: Mamá de B-King

Adriana Salazar, madre de B-King, uno de los artistas colombianos que fueron asesinados en México, habló en los micrófonos de La W y entregó detalles de este hecho que sigue en materia de investigación.

“No he recibido información de nada al respecto, el investigador me dijo que iba a hacer lo posible por saber quiénes fueron”, dijo.

Salazar, entre lágrimas, contó que lo único que está esperando es que se haga justicia, que se sepa qué fue lo que pasó. “Esto fue muy horrible, mi hijo no merecía morir así, es una pesadilla de la que todavía no me despierto”, agregó.

El jueves 2 de octubre, se rindió un homenaje a B-King en Medellín. Sobre esto, su madre afirmó que fue un momento muy lindo.

“Fue mucha gente a apoyarnos, a darnos amor (...) ya lo enterré, al menos encontré a mi hijo, tenía mucho temor de no encontrarlo”, aseguró.

La madre reveló cómo fue la última conversación con su hijo Bayron. “Hablamos ese lunes anterior, él estaba muy feliz de estar allá, estaba volviendo a subir en la música, estaba muy contento con lo que estaba viviendo, el martes, en la mañana vi un video que estaba en el gimnasio y también lo vi feliz entonces no lo escribí”, contó.

“En la mañana del miércoles le escribí y no le llegaban los mensajes, acá en Medellín yo lo cuidaba mucho, siempre le decía que no me dejara de contestar pero bueno, dije ‘de pronto se fue de fiesta y no tenía cómo cargar el celular”, agregó.

Horas después de no tener respuesta por parte de B-King, decidió escribirle al mánager de su hijo y fue ahí donde se enteró que su hijo llevaba un día desaparecido.

“No saben lo que sentí, yo sabía que le había pasado algo”, dijo.

¿B-King y Regio Clown eran amigos?

Según Adriana Salazar, B-King no conocía a nadie de México, ni al DJ Regio Clown, quien también apareció sin vida.

“Él me contó que le había salido ese show en México para cantar en un evento por la Independencia de México y me mostró la foto de Regio, pero no sé, yo sentí algo raro”, reveló.

Y recalcó: “Él no conocía a nadie de México, vino a conocer a Regio porque lo recogió en el aeropuerto”.

¿Angie Miller y B-King tenían una relación?

Salazar contó que según le han dicho, Angie Miller, creadora de contenido para adultos y quien ha estado inmersa en el caso de B-King, también había sido contratada para el mismo evento y allí se conocieron.

“Tenían dos o tres días de conocerse. Pienso todos los días qué pasó, qué pasó, por que todo fue muy rápido”, dijo.

¿Cómo va la investigación del caso B King?

La madre reveló que el investigador del caso le aseguró que iban a hacer todo lo posible esclarecer los hechos, sin embargo, reiteró que no le han dado mayor información.

“Me llamaron y me dijeron que tenía que volver a México a reconocer unos videos o algo así, pero la verdad yo no quiero volver”, dijo en La W.

Por otro lado, la mamá afirmó que aún no ha hablado con Juan Camilo Gallego, mánager del cantante. “Él estuvo en el velorio, pero yo casi no tengo comunicación con él. Sí me dijo que tenía mucho miedo por su vida, pero no nos sentamos a hablar. Quiero sentarme a hablar con él, que me cuente muchas cosas, pero todavía no, será cuando yo esté con los pies en la tierra”.

¿B-King y Marcela Reyes se habían perdonado?

Marcela Reyes, expareja de Bayron afirmó en entrevista con La W que aunque en su momento había terminado muy mal con B King, hace algunos meses habían vuelto a hablar y se habían perdonado, incluso, aseguró que el cantante le enviaba cartas a su hijo.

“Tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, dijo en diálogo con esta emisora.

No obstante, Adriana desmintió a Reyes asegurando que aunque durante los 7 años que estuvieron en una relación vivieron momentos muy lindos, al final todo fue malo y “Bayron nunca volvió a hablar con ella”.

De hecho, reveló que fue ella misma quien le pidió a su hijo denunciar, ante la Fiscalía a Marcela Reyes, por las supuestas amenazas que le había hecho.

“Yo le dije a mi hijo que denunciáramos porque era una amenaza disfrazada de cordialidad (...) La cosa se quedó así. Hicimos la denuncia porque había que hacerla pero seguimos nuestras vidas normales”, concluyó.

