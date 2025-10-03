Concierto de Guns’ N Roses en Bogotá: Idiger ya se encuentra revisando los permisos

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Bogotá

En diálogo con La W, el alcalde Carlos Fernando Galán, aseguró que desde la noche del jueves 2 de octubre, el Idiger se encuentra revisando los permisos para la realización del concierto Guns’ N Roses programado para este sábado 4 de octubre.

“Ayer a las 11:30 de la noche, el director de Idiger me dijo que ya estaban revisando los documentos. Espero que tengan una respuesta a medio día”, dijo.

El mandatario local fue enfático en afirmar que “no tiene sentido que se expidan los permisos a última hora de un concierto que se anunció hace meses”, dijo, explicando que la venta de boletería y el anuncio del show no requiere un permiso.

Sin embargo aclaró que sí hay un límite para presentar los permisos de la realización del concierto en la ciudad.

“Máximo pueden presentarlos 9 días hábiles antes del evento, pero a veces los presenta incompletos o con fallar y ahí pueden subsanar la documentación para cumplir la norma”, dijo, afirmando que esto genera demoras.

De este modo, negó que los tiempos de los premisos limitados y reiteró que la documentación requerida se puede presentar uno, dos o tres meses antes, lo que sí hay es un plazo máximo de 9 días antes del concierto.

“Lo del concierto de Guns’ N Roses lo presentaron apenas la semana pasada y por eso aún no están los permisos”, dijo.

Es por eso que afirmó: “Estamos a punto de emitir un nuevo decreto que garantice que la gente sepa, con varios días de anticipación, si va haber concierto o no”.

Además, con esta nueva reglamentación, el alcalde aseguró que se publicará el proceso de cada uno de los conciertos anunciados. “Con esto la gente que va comprando boletas sabrá si ya presentaron documentación, si tienes permisos o no”.

Siendo así, hizo un llamado a todas las empresas y entidades que trabajan de la mano para la verificación de estos, pues afirmó que “Bogotá es una ciudad de conciertos y queremos que siga así pero eso implica que cada uno cumpla con su papel”.

“Hago un llamado a todo el gremio porque Bogotá es de eventos culturales”, concluyó.