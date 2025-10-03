Don Nickles aseguró que el cierre del Gobierno Federal de EEUU “va a traer consecuencias negativas”

Don Nickles, quien representó a Oklahoma en el Senado de los Estados Unidos de 1980 a 2005, habló en los micrófonos de La W sobre el tercer día de cierre del Gobierno Federal de Estados Unidos tras el fracaso de demócratas y republicanos en alcanzar un acuerdo para el proyecto de ley de gastos del Gobierno Trump.

Esto, luego de que los republicanos rechazaran la exigencia de los demócratas sobre extender los beneficios de salud para los estadounidenses, que vencen a finales del 2025. Por su parte, los conservadores insisten en que este asunto debe debatirse por separado.

Sobre esto, el exsenador, afirmó que “las consecuencias van a ser negativas, es una idea equivocada, es algo que no debería pasar”.

Además, recordó que cuando estuvo dentro del Senado, “siempre se votaba con la mayoría y no con estas exigencias, que es lo que ha hecho todo más complejo”.

Según mencionó, lo que están haciendo los demócratas es “retrasar y evitar que se firme esta resolución” y advirtió que esto “va a afectar muchas vidas, especialmente a los empleados que no están trabajando en este momento, es algo estúpido que debe parar y que no se debe hacer”.

“Los demócratas quieren reabrir proyectos de ley que ya se aprobaron, quieren revertir cosas, pero la realidad es que no se pueden debatir lo que ya se aprobó al momento de definir un presupuesto”, dijo, agregando que “no se puede hacer el canje de un presupuesto”.

¿Cuándo se verían los efectos de este cierre de gobierno federal?

El exsenador afirmó que “no pasaría mucho tiempo antes de sentir los efectos. Si esto se demora semanas puede haber consecuencias”.