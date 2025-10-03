Hoja de té podría crecer en la Luna igual que en la Tierra, según científicos: ¿qué significa?
La investigadora Anna-Maria Wirth habló en La W sobre el estudio que descubrió que la hoja de té podría crecer en la Luna en condiciones iguales a las de la Tierra, lo cual abre la puerta a pensar en la la habitabilidad de este astro.
10:51
Hojas de té.