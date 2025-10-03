La ANT pidió a la SAE revisar la ocupación de la Hacienda Nápoles

En entrevista con W Radio, el director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, confirmó que pidió a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) que realice una inspección sobre la Hacienda Nápoles para validar quiénes y con qué figura están haciendo la ocupación de más de 3.000 hectáreas de ese predio.

Puede leer: Agencia Nacional de Tierras y Campesinos Parameros firman acuerdos por la titulación de tierras

La ANT explicó que encontró pruebas e indicios de que el terreno en mención estaría siendo ocupado irregularmente.

En sus declaraciones, el director Harman dijo: “Ese desarrollo del Parque Temático Nápoles es literalmente 300 hectáreas. Sin embargo, cuando inspeccionamos de forma concreta todos los folios de la Hacienda Nápoles suman alrededor de 4.000 hectáreas”.

Agregó: “Entonces, bajo esa consideración es que hemos solicitado una inspección. Primero, para no entrometernos tampoco en un desarrollo turístico muy local muy fuerte que tiene este ejercicio del Parque Temático, pero sí para para revisar de forma clara y concreta qué pasó con el resto de tierra y quién la está ocupando en esas condiciones bajo el amparo de la transacción que en su momento se dio en el 2007 con la Alcaldía de Puerto Triunfo en particular?”.

Por otro lado, el director Harman, confirmó que desde 2007 no se tiene claridad de quiénes han tenido el manejo de más de 3.000 hectáreas de tierras de la hacienda en mención y sus alrededores, añadiendo que lo único que se tiene claro es que solo hay 300 hectáreas que están inscritas de forma correcta por el Parque Nápoles.

Le puede interesar: Tunja será el epicentro del Encuentro Departamental de Comités Municipales de Reforma Agraria

Añadió: “Vale la pena aclararlo porque lo que hemos identificado con fotografías aéreas y con inspección de campo es que sí hay un par de avivatos que están intentando de alguna manera ocupar esa tierra sin un solo papel”.

Así mismo, la ANT confirmó que detrás del Parque y Hacienda Nápoles se encontraron otros predios de la SAE que no fueron transferidos a la Alcaldía de Puerto Triunfo y que estaban siendo ocupadas indebidamente; la agencia recordó que, esas tierras estaban destinadas para ser entregadas a víctimas de la violencia.

Finalmente, la Agencia Nacional de Tierras aseguró que no se busca que los predios de la Hacienda Nápoles terminen siendo incluidos en la reforma agraria del Gobierno Petro, pero, se espera que con la inspección solicitada cumplan con la destinación específica por lo el cual se entregaron en 2007 a la administración local y que básicamente es que se destinen a la explotación turística.