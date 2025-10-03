Mamá de B-King habla sobre la relación de su hijo con Marcela Reyes: “es mentira que se perdonaron”

En diálogo con La W, Adriana Salazar, mamá de Bayron Salazar, más conocido como B-King, aseguró que su hijo y Marcela Reyes terminaron mal, desmintiendo la versión que entregó la DJ a esta emisora, en la que afirmó que se habían perdonado.

“Tengo que reconocer, como ser humano que soy, que, por mis impulsos y reacciones, él y yo tuvimos enfrentamientos por redes sociales. Lastimosamente, la gente se quedó con eso, pero no se dieron cuenta, porque ni él ni yo lo hicimos público, que luego de eso tuvimos comunicaciones muchas veces donde nos perdonamos, él me pidió perdón y yo a él”, dijo Reyes en La W haciendo referencia al video que publicó B-King en donde la hace responsable de cualquier cosa que le pase.

Ante esto, Adriana dijo: “Es mentira, yo no voy a hablar mal de ella, fue su mujer por siete años, tuvieron al principio una buena relación, pero al final no fue buena la relación, no podemos decir que se perdonaron porque eso sí es mentira”.

Incluso, afirmó que aunque vivieron momentos muy lindos, Bayron nunca volvió a hablar con ella.

Y aclaró: “Ella nunca me ha hecho nada, sé que quiso a Bayron y mi hijo la quiso, pero al final nunca volvieron a hablar”.

Sobre los videos que publicó B-King en su momento, en los que se ven chats en donde, supuestamente, el equipo de Reyes lo amenaza, reveló que fue ella misma la que le pidió a Bayron poner la denuncia ante la Fiscalía, pero nunca pasó nada.

“Yo le dije a mi hijo que denunciáramos porque era una amenaza disfrazada de cordialidad (...) La cosa se quedó así. Hicimos la denuncia porque había que hacerla pero seguimos nuestras vidas normales”, agregó.

Escuche la entrevista completa aquí: