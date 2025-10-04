Suspenden visitas a privados de la libertad en Bogotá y Valle tras ataques a funcionarios del Inpec

El Inpec suspendió las visitas de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad este sábado 4 y domingo 5 de octubre en los centros de reclusión de Bogotá y el Valle del Cauca.

La medida es de carácter preventivo tras los recientes ataques contra funcionarios de la entidad en los alrededores de la cárcel La Modelo, en Bogotá, y en el municipio de Palmira.

“Se suspende la visita de familiares y amigos de las personas privadas de la libertad los días 4 y 5 de octubre de 2025 en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) ubicados en el departamento del Valle del Cauca y en los establecimientos de reclusión del Distrito de Bogotá, como medida preventiva orientada a minimizar el riesgo de atentados contra los funcionarios y salvaguardar la integridad del personal visitante; los demás ERON del país continuarán con la programación habitual”, informó el Inpec.

La decisión se conoce luego del ataque armado registrado el 3 de octubre en inmediaciones de la cárcel La Modelo en Bogotá. Ese día, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que cuatro de sus funcionarios resultaron heridos tras un ataque sicarial.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades, cuatro hombres que se movilizaban en dos motocicletas dispararon en repetidas ocasiones contra los dragoneantes en la zona.

Los funcionarios del Inpec que resultaron afectados fueron identificados como Jefferson Vásquez Páez, Carlos Martínez Navarrete y Miguel Muñoz Llano, quien murió tras el ataque. Aún no se ha revelado la identidad del cuarto herido.

Tras el atentado, la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación coordinaron acciones para dar con el paradero de los responsables y reforzaron la seguridad en los hospitales donde fueron trasladados los heridos, con apoyo de unidades policiales.