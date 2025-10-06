El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | Presidente Petro, no es Gaza, es Colombia, ¿cuándo va a entender su cargo?

Estamos al oído de un Gobierno que perdió el rumbo y busca refugio en el ruido.

El presidente insiste en hablar de una “Constituyente”, como si ese invento fuera el antídoto para todos los males del país. Pero detrás de esa propuesta no hay visión: hay miedo.

Miedo a gobernar, miedo a rendir cuentas, miedo a reconocer el fracaso.

Mientras Petro repite discursos sobre refundar la patria, más de 150 militares y policías han muerto este año en ataques con drones, explosivos y francotiradores.

Son hombres y mujeres que defendían el país, mientras el Estado los dejó solos.

Y frente a esa tragedia, el presidente guarda silencio… o peor aún, se burla. Porque cuando un soldado se quitó la vida, su reacción no fue empatía, sino soberbia. Dijo que “no compitió como nos toca a los hombres”.

Una frase cruel, fuera de lugar, que revela su desconexión con la gente y con la vida real.

El líder de la “política del amor” incapaz de compasión.

Mientras tanto, el país se hunde en la inseguridad, la economía se enfría, los empresarios son tratados como enemigos y la salud pública sigue en cuidados intensivos.

Y frente a todo eso, el Gobierno ofrece una Constituyente.

Un espejismo, no una solución. Una distracción más para tapar su falta de resultados.

Petro prometió el cambio, pero entregó el retroceso. Traicionó a los jóvenes, engañó a los maestros y desilusionó a los que creyeron en su palabra. De quien prometió esperanza solo quedan los discursos y los memes.

Al oído, presidente:

Colombia no necesita una nueva Constitución, necesita liderazgo. No necesita más discursos, necesita Gobierno.

Y sobre todo, necesita que usted vuelva —aunque sea por un momento— a la realidad.