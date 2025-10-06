La W RadioLa W Radio

Actualidad

“Álvaro Uribe es un samurai, un combatiente”: ministro Eduardo Montealegre

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, habló con La W y se refirió a Álvaro Uribe Vélez, expresidente de la República.

“Álvaro Uribe es un samurai, un combatiente”: ministro Eduardo Montealegre

“Álvaro Uribe es un samurai, un combatiente”: ministro Eduardo Montealegre

02:09

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eduardo Montealegre y Álvaro Uribe. Fotos: (Colprensa - Catalina Olaya) / (Photo by Sebastian Barros/NurPhoto via Getty Images)

Escuche la entrevista completa con el ministro Montealegre aquí:

Si Congreso no está de acuerdo, que el pueblo decida: MinJusticia sobre políticas del Gobierno Petro

18:22

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad