El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Chris Carpentier e iLatina se unieron a Vamos Pa’Lante con 30 millones de pesos

El reconocido chef Christopher Carpentier habló con La W acerca de la donación que hizo iLatina a la campaña Vamos Pa’Lante, que busca ayudar a jóvenes colombianos para que continúen con sus carreras profesionales en diferentes universidades del país.

“Ser embajador es porque creo que la educación dignifica a todas las personas y nos sacará adelante a toda América Latina. Es ayudar a la gente a que alcance sus sueños y metas”, afirmó.

Mencionó que cuando 1 de cada 3 se ve forzado a abandonar sus estudios, se debe ayudarlos.

Es por eso que iLatina se unión con una donación de 30 millones de pesos. “Un acto generoso de todas las personas que participaron para que la fundación siga Pa’Lante”.

“Cuando las cosas se hacen bien, cuando se junta a más de una institución donde se busca el bien de terceros, eso se ve reflejado en los aportes”, dijo.

Reviva la entrevista completa con Christopher Carpentier aquí:

Play/Pause Chris Carpentier e iLatina se unieron a Vamos Pa’Lante con 30 millones de pesos 06:15 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo donar a Vamos Pa’Lante?

Tarjeta de crédito y pagos PSE

A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante

Donaciones en Estados Unidos:

A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate

Oficinas Banco de Bogotá:

Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.

Cuenta de ahorros: 506049352

Corresponsales Bancarios Grupo Aval

Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.

Cajeros Automáticos Red Aval

Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.

Cuenta de ahorros: 506049352

Supertiendas Olímpica a nivel nacional

Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos

Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.