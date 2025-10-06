El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El cambio que hemos visto se debe a Trump”: coronel (r) de Israel sobre acuerdo con Hamás

El coronel retirado Ofer Guterman, exanalista principal en la Inteligencia de Defensa Israelí (IDI), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las negociaciones entre Israel y Hamás que empiezan este con el objetivo de acordar los detalles del plan para Gaza del presidente Donald Trump.

“Creo que el cambio que hemos visto se debe a que Trump es muy persuasivo, muy insistente y ha querido esto ya desde un tiempo, por eso, por primera vez se siente este optimismo de que se puede proceder a un acuerdo”, dijo.

Sin embargo, subrayó que el acuerdo debe dividirse en dos partes. “La segunda parte puede despertar menos optimismo”, aseguró.

Asimismo detalló que en la primera fase ve como un reto la liberación de los secuestrados por Hamás en 72 horas.

“Es improbable que eso pase, se va a tomar más tiempo, y hay que ver cómo reacciona Israel”, dijo.

Para la fase dos, todo lo analiza como un reto debido a que no hay un acuerdo como tal, sino bases generales que están abiertas a una discusión.

“Todo está abierto a discusión, los tiempos se tienen que discutir, todos estos detalles suponen un reto”, afirmó.