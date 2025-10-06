El fantasma de la extrema derecha nunca ha sido tan potente: diputado francés por renuncia de Lecornu
Rodrigo Arenas, diputado francés del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), aseguró que hay que buscar soluciones para evitar que Emmanuel Macron tome ventaja ante la renuncia de Sébastien Lecornu.
Sébastien Lecornu y Rodrigo Arenas
Rodrigo Arenas, diputado francés del partido de izquierda La Francia Insumisa (LFI), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre la renuncia de Lecornu como primer ministro de Francia tras 27 días de haber sido nombrado.
En principio dijo que es de vital importancia que la izquierda se reúna para enfrentar lo que viene, “para impedir que Macron gane tiempo con un Gobierno técnico que le permitiría seguir gobernando”.
“Obliga a la izquierda a reunirse porque el fantasma de la extrema derecha nunca ha sido tan potente en este país y tenemos obligación moral de reunirnos para poner los intereses de la ciudadanía por delante de los intereses de los partidos”, detalló.
Aunque se había convocado a una reunión, al parecer los socialistas y los ecologistas no iban a ir.
“Hemos invitado a conversar para ponernos de acuerdo para enfrentar lo que viene, tenemos un programa común y pensamos que es una buena base para proponer soluciones”, dijo, subrayando que el partido socialista está muy dividido, pues hay unos que no quieren saber nada y otros que sí están dispuestos a dialogar.