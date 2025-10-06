¿Estaba impedido el congresista Hernán Cadavid para investigar al expresidente Uribe?

La más reciente columna de la periodista Ana Cristina Restrepo en El Espectador, titulada “El patrón del mal”, pone sobre la mesa un tema interesante y de mucha actualidad. Se trata de los posibles conflictos de interés de los congresistas miembros de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Particularmente habla del caso de Hernán Cadavid, abogado, representante a la Cámara por Antioquia, integrante del Partido Centro Democrático y antiguo miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo del expresidente Álvaro Uribe.

Una denuncia contra el expresidente Uribe llegó a la Comisión de Acusación. El entonces presidente de esa comisión, Wadith Manzur, asignó a Hernán Cadavid como representante investigador. El presentó a la comisión un auto interlocutorio de rechazo de la denuncia, calificándola de manifiestamente infundada.

En febrero de este año por 10 votos contra 2, fue aprobado ese auto presentado por el antiguo asistente legislativo del expresidente Uribe.

La columna de Ana Cristina Restrepo cuestiona si el representante Cadavid estaba impedido para actuar en un proceso contra quien es su jefe político y fue su supervisor laboral. Dice además que el doctor Cadavid estaba citado y posteriormente fue testigo en el juicio al expresidente Uribe que terminó con su condena en primera instancia.

Por su parte, el congresista Hernán Cadavid argumenta que la “afinidad política” no es un impedimento y que para la época en que presentó el auto interlocutorio para archivar la denuncia contra el expresidente Álvaro Uribe aún no había declarado en el juicio contra él.

Hoy tenemos invitados a los dos protagonistas.

Ana Cristina tiene un compromiso contractual con la cadena colega Blu que le impide debatir en otro medio, pero vamos a escucharlos a los dos, por separado, para que ustedes se formen su propia opinión.

Inicialmente le decimos buenos días al representante a la Cámara, Hernán Cadavid

Hay una línea de la columna de Ana Cristina Restrepo que quiero leer porque, más allá de esta controversia puntual, me parece que resume una situación de décadas en la Comisión de Acusaciones “la interpretación acomodaticia del conflicto de interés, la alcahuetería de los integrantes de la Comisión, la opacidad en los sistemas de información a la ciudadanía y, sobre todo, el abuso impune del poder”