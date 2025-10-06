Fue desagradable, nos robaron todo: español que fue encarcelado por Israel en Flotilla de la Libertad

Rafael Borrego, uno de los españoles que se embarcaron en la Flotilla de la Libertad para llevar ayuda humanitaria a Gaza y que fue encarcelado por Israel el pasado jueves, dialogó con La W y contó detalles de esta experiencia.

Puede leer: Miembros suizos de la Flotilla denuncian malos tratos durante su detención en Israel

“Fue muy desagradable, fue maltrato psicológico todos los días”, dijo, Borrego, uno de los 21 liberados que ya han vuelto a España.

“Han sido tres días en los que nos vendaron los ojos, nos amarraban las manos y los pies, es una situación que uno no se imagina en una ayuda humanitaria en la que solamente buscábamos llevar comida”, detalló.

Asimismo, afirmó que la comida, la ayuda humanitaria, se ha perdido, se la han robado. “Nos robaron todo, incluso los objetos personales, me han regresado solo el reloj barato con el que me fui”.

Borrego contó que estuvo varios días en la cárcel incomunicados. “Me imagino que algunos estarán diciendo y fingiendo que somos terroristas, que no llevábamos ayuda”.

Lea aquí: Israel denunció que una española de la Flotilla Sumud mordió a una funcionaria en prisión

“Solo nos daban agua de grifo, y aunque puede sonar bien, era agua de grifo de una cárcel de Israel, que uno no sabía cómo estaba, si estaba contaminada o no”, dijo, agregando que él hizo huelga de hambre.

Negociaciones en Egipto

En referencia al inicio de las negociaciones entre Israel y Hamás en Egipto, dijo: “El último día pudimos ver como empezaba el tema, pero Israel no tiene ninguna garantía de que se vaya a respetar el acuerdo. Ya no es tanto el acuerdo sino de si se van a respetar”.