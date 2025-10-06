El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La historia de Sara Cardona, la reportera colombiana que cubre el fútbol americano de la NFL

Sara Cardona es una periodista y reportera deportiva que triunfa en Estados Unidos en el cubrimiento de la National Football League (NFL) y la National Basketball Association (NBA).

Nació en Colombia, pero a los 7 años viajó con su madre a Estados Unidos, viéndose obligada a aprender inglés de inmediato, pues se hospedaron en Tennessee, un lugar en donde nadie habla español.

Relató que desde que estaba estudiando sabía que quería trabajar en comunicaciones, por lo que decidió enfocarse en ello. Además, mencionó que entrar al mundo de los medios en EE.UU. no es fácil. “Es difícil. Lo logramos, pero no sé cómo”.

¿Por qué se interesó en ese deporte?

“Mi papá es americano y a él le fascina ese fútbol. Me enseñó todo, es el deporte más grande en Estados Unidos”, comentó.

¿Quiso ser Miss Universo?

“Sí, quería competir cuando era joven. Mi mamá hacía muchos reinados en Colombia y ella quería que hiciera lo mismo. Competí como tres años y luego lo dejé porque quería enfocarme en mi carrera, además de que costaba mucho tiempo”, indicó.

Escuche la entrevista completa aquí: