“Lo que viene es icónico”: presidente de Playboy confirma traslado de la marca a Miami

Playboy, la famosa marca estadounidense, anunció que ya no estará en Los Ángeles sino que se trasladará a Miami citando el ambiente pro-negocios y la relevancia cultural.

Ben Kohn, presidente, director ejecutivo y miembro de la Junta del Grupo Playboy, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de este cambio.

“Miami es una de las ciudades más vibrantes, está a favor de los negocios, es una ciudad maravillosa que nos ha recibido con los brazos abiertos y concuerda con lo de PlayBoy”, dijo.

Por otro lado, comentó que el Club de Playboy sí volverá pero en una edición distinta. “Será más como una mansión playboy, tendrá un restaurante de buena calidad”.

Además, señaló que podrán escuchar música en vivo, tener noches de juegos y cenar.

En cuanto a la oficina reveló que va a tener varias cosas, como habitaciones para filmar, para tomar fotos y grabar podcasts.

Asimismo, se refirió a las portadas que se han hecho en la revista, detallando que han sido muchas y no podría escoger una como favorita, pero contó que se va a repetir una que se hizo en 1970 que mostraba la elegancia de Playboy.

De hecho, reveló que “lo que viene es icónico” porque están volviendo a lo que representa a Playboy.

“La compañía sigue siendo 100% saludable, estamos regresando a las raíces, a las esencia de la revista, a la esencia de los hombres que representaban a la Playboy”, aseguró.

Siendo así, apuntó que la marca “los clientes siguen pagando millones de dólares por sus productos”. Y otra señal, según el director ejecutivo, de que van muy bien es que hace poco realizaron el concurso para escoger a la nueva conejita y tuvieron “miles de aspirantes”.

Finalmente, habló de las nuevas plataformas de contenido para adultos como Onlyfans, agregando que no lo ve como una competencia.

“Onlyfans es más un negocio entre dos personas que monetizan con la tecnología, mientras que Playboy es más aspiracional”, concluyó.