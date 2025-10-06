¿Nuevo paro arrocero? Dignidad Agropecuaria denuncia incumplimientos del Gobierno

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Óscar Gutiérrez, director ejecutivo de Dignidad Agropecuaria, habló con La W apropósito del presunto incumplimiento del Gobierno Nacional a los acuerdos alcanzados con los arroceros.

“El poder de abuso de la gran molinería es demasiado grande. Los productores, muchos de ellos, siembran sus cultivos con recursos que les proporciona la misma industria. Entonces están obligados a entregar su cosecha”, dijo.

Escuche la entrevista completa aquí: