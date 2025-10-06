El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Panorama fiscal crítico: uno de cada tres pesos de impuestos es para pagar deuda, alerta Carf

Uno de cada tres pesos de los impuestos que pagamos los colombianos se usa para pagar la deuda del país. Ese es uno de los asuntos que resalta el informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) al Congreso de la República.

Según la entidad esto refleja vulnerabilidades financieras en el nivel del Gobierno Nacional, y restringiendo el espacio de gasto social y productivo.

Astrid Martínez, presidente de esta entidad autónoma pero adscrita al Ministerio de Hacienda, afirmó en La W que, por otro lado, el presupuesto de 2026 debe recortarse en 45 billones de pesos.

“Para el año entrante, con el proyecto de presupuesto que todos conocemos, se requeriría, si se concreta el acuerdo del recorte de gasto entre el Congreso y el Gobierno, se estarían requiriendo todavía 45 billones de pesos”, sentenció y agregó que la razón es que “todavía no ha habido ningún monto aprobado por la ley de financiamiento”.

Incluso, la funcionaria recordó que si la ley de financiamiento se aprobara por los 16 billones que aparece desfinanciado el presupuesto, todavía quedarían faltando casi 30 billones de ajuste.

Con base en esta situación, Martínez resaltó que el Gobierno debe presentar los proyectos de ley para modificar la inflexibilidad del gasto que hay.

Otro de los puntos mencionados en el informe es que la economía colombiana ha mostrado señales de recuperación gradual, pero el panorama fiscal sigue siendo crítico.

¿Qué dice el Carf sobre la reforma tributaria?

La entidad afirmó que los impuestos indirectos representan cerca del 70% del recaudo que espera el Gobierno por la Ley de Financiamiento. En contraste, algunas de las medidas para ajustar impuestos directos podrían generar efectos macroeconómicos adversos, incluso en las perspectivas de crecimiento de mediano plazo.

“Sobre estas últimas, el Carf resalta las siguientes: i) incremento de tarifas marginales y reducción de umbrales de tributación del impuesto al patrimonio; ii) eliminación del descuento tributario de dividendos; iii) incremento de la retención en la fuente de utilidades remitidas al exterior; iv) gravamen del componente inflacionario del rendimiento de activos financieros; y v) sobretasas permanentes al sector financiero y de carbón. El proyecto de Ley de Financiamiento contempla recursos adicionales en 2026 por COP 6,4 billones que son inciertos”, se lee en el informe.