El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Si Congreso no está de acuerdo, que el pueblo decida: MinJusticia sobre políticas del Gobierno Petro

Eduardo Montealegre, ministro de Justicia, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la violencia contra funcionarios del Inpec, pero también se refirió al mecanismo de consulta popular para decidir si se aprueban o no las políticas y proyectos del Gobierno Petro cuando haya diferencias con el Congreso.

¿Se está usando la consulta popular como amenaza para aprobar políticas del Gobierno?

“Creo que es un mecanismo necesario en las democracias. Cuando existe una divergencia profunda entre una política de Gobierno y el Congreso el escenario es que exista un árbitro (…). En la Constitución del 91 elegimos al pueblo como árbitro”, señaló.

Explicó que Colombia no tiene un régimen normativo que permita soluciones como las de otros países. Por eso, reiteró que le parece “viable” y está acorde con la Constitución del 91 una consulta popular “cuando ya las diferencias son insuperables, se acuda a la consulta”.

Expresó que el presidente Petro está planteando una política pública que desarrolla un plan de Gobierno por el que votaron millones de colombianos.

“Yo creo que debemos tener en cuenta que, además de que hay una democracia representativa (Congreso), la figura institucional del presidente tiene un peso para las políticas públicas. No podemos decir que un programa votado por el pueblo pueda triunfar por el que tiene el Congreso”, indicó.

“Tiene que existir una forma para superar las diferencias. Si el Congreso no está de acuerdo, que el pueblo decida”, añadió.

Escuche la entrevista completa aquí: