Dani Dayan, presidente de Yad Vashen: “comparar Gaza con el holocausto es ignorante y hasta malvado”

A dos años del 7 de octubre de 2023, que marcó el inicio de la guerra en la Franja de Gaza entre Israel y Hamás, son muchas las voces que se han levantado a favor y en contra de los diferentes bandos de este enfrentamiento.

Dani Dayan, presidente de Yad Vashen, la institución oficial israelí constituida en memoria de las víctimas del holocausto, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el proceso de diálogo y los casos de antisemitismo.

“Esperamos con optimismo, pero con cautela, hasta que haya humo blanco y recibamos noticias de un acuerdo, de tener la certeza de que Hamás no trata de ganar tiempo. Queremos que los secuestrados vuelvan a su tierra”, aseguró.

Asimismo, destacó que lo ocurrido el 7 de agosto del 2023 fue el ataque contra lo judíos “más terrible” desde el holocausto de la Segunda Guerra Mundial.

“En el holocausto los judíos estaban a merced de ellos, ahora somos un país independiente, con Ejército propio que se defiende sin pedirle favores a nadie (…) Hay casos de judíos que son asesinados por gente de extrema izquierda, de extrema derecha y hasta por el islam, el común denominador de todos los extremismos es el odio por los judíos”, afirmó.

¿Se puede comparar la guerra en Gaza con la Segunda Guerra Mundial?

Dani Dayan se refirió en La W a los múltiples señalamientos que comparan los bombardeos en la Franja de Gaza con el holocausto, incluidas las declaraciones del presidente Gustavo Petro.

“Comparar lo que pasa en Palestina con el holocausto es ignorancia y hasta malvado, en el holocausto hubo campos de exterminio donde morían más de 9.000 judíos, comparar eso con el conflicto que se está llevando a cabo hoy es una barbaridad. Una de dos, Petro, al decir eso, es un ignorante o es una persona malvada”, expresó.

También criticó el hecho de que se llame “genocidio” a lo que ocurre en Gaza, comentando que “es una mentira que crearon los antisemitas, la realidad es que es un conflicto bélico en una zona urbana donde terroristas usan los civiles como escudos, llamarlo genocidio es una calumnia”, agregando que lo que busca Israel solo es liberar a los rehenes inocentes, “esta guerra podría terminar hoy si los rehenes son liberados, esto depende solo de Hamás”.

Finalmente, dijo que el antisemitismo es “una enfermedad de la sociedad occidental, como un odio de razas, de religión, acusan a los judíos de ser comunistas o capitalistas, es un virus que toma variantes”.

Escuche la entrevista completa en La W:

