Debate Pizarro - Robledo: ¿Tiene Petro los votos para ser mayoría en Congreso y cambiar Constitución
Jorge Robledo, quien aspira nuevamente al Congreso, aseguró que el petrismo tiene un “desgaste” notorio luego de la gestión del presidente Gustavo Petro.
María José Pizarro y Jorge Robledo. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya)
El exsenador Jorge Enrique Robledo y la senadora María José Pizarro debatieron en La W sobre las posibilidades que tiene el petrismo de ser mayoría en las próximas elecciones de Congreso y así poder modificar la Constitución colombiana.
Escuche el debate completo aquí:
