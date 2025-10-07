La W RadioLa W Radio

Debate Pizarro - Robledo: ¿Tiene Petro los votos para ser mayoría en Congreso y cambiar Constitución

Jorge Robledo, quien aspira nuevamente al Congreso, aseguró que el petrismo tiene un “desgaste” notorio luego de la gestión del presidente Gustavo Petro.

27:57

María José Pizarro y Jorge Robledo. Fotos: (Colprensa - Cristian Bayona) / (Colprensa - Catalina Olaya)

El exsenador Jorge Enrique Robledo y la senadora María José Pizarro debatieron en La W sobre las posibilidades que tiene el petrismo de ser mayoría en las próximas elecciones de Congreso y así poder modificar la Constitución colombiana.

Escuche el debate completo aquí:

