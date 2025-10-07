Lugar donde se desarrolló el festival de música Nova en Israel dos años después. (Photo by Chris McGrath/Getty Images)

Dos años después, W Radio volvió al lugar de la tragedia del 7 de octubre de 2023 en Israel

Este martes se cumplen dos años de la tragedia en el festival de música Nova del 7 de octubre de 2023, en el cual miembros de Hamás irrumpieron en Israel en un ataque repentino que terminó con la vida de decenas de personas que estaban en el evento.

Muchas de las víctimas de Hamás en el festival eran de países de todo el mundo, lo que generó la reacción internacional condenando los hechos de violencia que posteriormente llevaron a la respuesta de Israel en la Franja de Gaza.

Ahora, dos años después, W Radio volvió al lugar de la tragedia que marcó el punto de quiebre en un conflicto histórico en Medio Oriente.

Escuche el informe completo aquí: