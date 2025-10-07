El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“El logro más grande de mi vida”: premio Nobel de Física explicó su descubrimiento en La W

John M. Martinis, premio Nobel de Física 2025, habló con La W y dio detalles del descubrimiento del efecto túnel cuántico macroscópico y su implicación en la vida de los seres humanos, un trabajo de más de 40 años.

Contó que esta mañana fue “muy movida” para él y destacó que no esperaba la llamada que le anunciaba que era el ganador del premio Nobel.

“Siempre voy a los simposios de los premios Nobel, me di cuenta que de pronto alguna vez podría recibir la llamada”, comentó. Además, resaltó que este año no esperaba recibir el premio, lo que calificó como el logro “más importante” de su vida.

Reviva la entrevista completa aquí:

Noticia en desarrollo...