La W RadioLa W Radio

Internacional

Liberación de secuestrados marcaría futuro del plan Trump para Gaza: Kobi Michael, investigador INSS

Para el exoficial de Inteligencia, Israel cometió varios errores que permitieron el ataque del 7 de octubre de 2023.

Liberación de secuestrados marcaría futuro del plan Trump para Gaza: Kobi Michael, investigador INSS

Liberación de secuestrados marcaría futuro del plan Trump para Gaza: Kobi Michael, investigador INSS

12:58

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Víctimas mortales del ataque del 7 de octubre de 2023 y secuestrados por Hamás. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Kobi Michael, investigador sénior del INSS y exoficial de inteligencia, dialogó con La W a propósito de los dos años del ataque de Hamás a Israel en el festival de música Nova, pero también sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza.

Hay expectativa por la liberación de secuestrados, es lo principal que la sociedad israelí está buscando y lo que determinaría el futuro del plan de Donald Trump”, afirmó.

Mencionó que lo primero que deben hacer todas las partes es enfocarse en la primera parte del plan del presidente Trump para llevar paz a Gaza.

Ataques del 7 de octubre de 2023, el fracaso de la Inteligencia israelí

Para Michael, hubo fracaso de las agencias de Inteligencia de Israel en el ataque del 7 de octubre de 2023. Incluso, señaló que fueron tres los errores que cometieron conceptualmente:

  • Fracaso intelectual
  • La idea política de creerle a Hamás que se harían cargo del pueblo palestino
  • Desarrollo de la economía en la Franja de Gaza.

“El problema no era la información que tenían, sino la interpretación que le dieron. Ahí hubo otro fracaso”, indicó.

Asimismo, resaltó que Israel no estaba preparada para un ataque como el que se presentó, por lo que mencionó que aprenderán de lo ocurrido.

Escuche la entrevista completa aquí:

Liberación de secuestrados marcaría futuro del plan Trump para Gaza: Kobi Michael, investigador INSS

12:58

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad