Liberación de secuestrados marcaría futuro del plan Trump para Gaza: Kobi Michael, investigador INSS

Víctimas mortales del ataque del 7 de octubre de 2023 y secuestrados por Hamás. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Kobi Michael, investigador sénior del INSS y exoficial de inteligencia, dialogó con La W a propósito de los dos años del ataque de Hamás a Israel en el festival de música Nova, pero también sobre el plan de paz de Donald Trump para Gaza.

“Hay expectativa por la liberación de secuestrados, es lo principal que la sociedad israelí está buscando y lo que determinaría el futuro del plan de Donald Trump”, afirmó.

Mencionó que lo primero que deben hacer todas las partes es enfocarse en la primera parte del plan del presidente Trump para llevar paz a Gaza.

Ataques del 7 de octubre de 2023, el fracaso de la Inteligencia israelí

Para Michael, hubo fracaso de las agencias de Inteligencia de Israel en el ataque del 7 de octubre de 2023. Incluso, señaló que fueron tres los errores que cometieron conceptualmente:

Fracaso intelectual

La idea política de creerle a Hamás que se harían cargo del pueblo palestino

Desarrollo de la economía en la Franja de Gaza.

“El problema no era la información que tenían, sino la interpretación que le dieron. Ahí hubo otro fracaso”, indicó.

Asimismo, resaltó que Israel no estaba preparada para un ataque como el que se presentó, por lo que mencionó que aprenderán de lo ocurrido.

Escuche la entrevista completa aquí: