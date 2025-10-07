MinAgricultura respondió a los arroceros: “Nosotros hemos cumplido”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre las quejas de los voceros del paro arrocero que denuncian incumplimientos por partes de la industria.

“Nosotros hemos venido cumpliendo. Lo que tenemos identificado con los voceros del paro es que, pese a las dificultades de la industria molinera, se viene garantizando la cosecha y la liquidez”, indicó.

No obstante, reconoció que han tenido problemas como, por ejemplo, la liquidación de la industria molinera.

De otro lado, la ministra Carvajalino pidió que se mantenga al margen del escenario preelectoral el tema de los arroceros y la posibilidad del nuevo paro arrocero en Colombia.

¿Qué dicen desde Dignidad Agropecuaria?

En conversación con La W, Óscar Gutiérrez respondió a la ministra y aseguró que lo que en realidad cumplió el Gobierno Nacional fue a una resolución “que acordaron sin contar con la gente que estuvo en el paro”.

¿Hay razones políticas en el tema arrocero?

“Este tema del arroz lo estamos planteando desde diciembre del año pasado. La primera reunión con el Ministerio fue el 3 de febrero. El primer paro fue en marzo y abril. Aún, de ese acuerdo, hay incumplimientos del MinAgricultura, tanto que nos tocó ir a un segundo paro”, indicó Gutiérrez.