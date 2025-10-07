El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Necesitamos que el Gobierno ponga los ojos en Arauca”: alcalde de Arauquita tras reciente atentado

Luis Fernando Panqueva, alcalde de Arauquita (Arauca), habló en La W sobre el atentado en Puerto Jordan.

En la tarde del pasado domingo, 5 de octubre, se conoció que la base militar del Ejército Nacional fue lugar de un nuevo atentado en contra de la fuerza pública.

Según el alcalde, se trató del ataque de un mortero que dejó como saldo un militar muerto y siete heridos.

El mandatario regional hizo un llamado al Gobierno Nacional en el sentido que “hay unas mesas que se venían adelantando con el ELN, pero acá también tenemos presencia de las disidencias de las Farc. Hay una confrontación entre esos dos grupos que está afectando a la población”.

