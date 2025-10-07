“Netanyahu aún no tiene un plan para una Gaza sin Hamás”: Yossi Beilin, exministro de Israel

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Netanyahu aún no tienen un plan para una Gaza sin Hamás”: Yossi Beili, exministro de Israel

El 7 de octubre de 2023, Hamás sorprendió a Israel con una incursión a primera hora de la mañana, con la que consiguió burlar la primera línea de defensa. Tomaron varios puestos militares, llegaron a los kibutz y se encontraron con un festival de música electrónica. 1.200 personas fueron asesinadas y 251 fueron tomadas como rehenes y trasladadas a Gaza.

Dos años después de este hecho que desencadenó una guerra entre Israel y el grupo Hamás en la Franja de Gaza, se inició un proceso de diálogo indirecto con el que se busca un proceso de paz en la región.

Yossi Beilin, parlamentario en Knesset de Israel y líder del partido de izquierda Meretz, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema.

“Rezo para que este acuerdo sea exitoso y lleve al final de la guerra, a la liberación de secuestrados. Aquí la pregunta es si Hamás está listo para dejar la guerra, para dejar el control de la Franja de Gaza y permitir el ingreso de fuerzas internacionales para que gobiernen el enclave de la mano de las autoridades palestinas”, dijo.

Asimismo, destacó que el primer ministro, Benjamín Netanyahu, cometió errores al permitir que Hamás tomara fuerza en la Franja de Gaza en los últimos años.

¿Qué pasaría en caso de un acuerdo de paz en la Franja de Gaza?

El también exministro israelí mencionó que nunca se ha hablado de las acciones que se tomarían una vez termine la guerra en la Franja de Gaza.

“Parece que estuviera cerca es ese día y no creo que Netanyahu tenga un plan una vez Hamás salga, eso es un error, hay que hacer un plan para el día después. Eso y la liberación de uno de los líderes palestinos más populares han sido errores de Netanyahu”, aseguró.

Por otro lado, destacó que este diálogo es difícil, ya que las negociaciones se llevan a cabo por medio de terceros, como Qatar, Estados Unidos, entre otros.

Finalmente, se refirió a la proporcionalidad de respuesta que ha tenido Israel tras el ataque de Hamás del 7 de agosto del 2023.

“Es una tragedia para los dos lados, no sé qué sería una reacción proporcional a una masacre como la que cometieron contra Israel, asesinaron niños, violaron mujeres, secuestraron personas, ¿qué es algo proporcional ante esto? Reconozco que el numero de victimas palestinas es muy alto, pero el 40% son de Hamás, aun así, hay que parar esta guerra”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en La W:

