“No hay que gastar un centavo nuevo”: procurador Eljach defiende Universidad de la Procuraduría

El procurador Gregorio Eljach defendió en entrevista con La W el proyecto de ley de la Universidad de la Procuraduría, el cual ha sido objeto de críticas y un informe de La Silla Vacía, el cual cuestionó el trámite “express” favorable que ha tenido y un costo de 30.000 millones de pesos.

El jefe del Ministerio Público manifestó que en esas críticas se ha “faltado a la verdad” porque no es cierto que vaya a costar 30.000 millones de pesos más y solamente se va a restructurar el instituto de estudios de la Procuraduría sin que cueste un “centavo” más.

“Queremos mejorar el resultado, queremos mejorar la calidad del servicio de nuestros funcionarios”, agregó Gregorio Eljach.

Según el procurador general en esa reestructuración incluso con la aplicación de nuevas tecnologías el número de funcionarios adscritos a la futura Universidad de la Procuraduría se vería reducido, por lo cual serían reubicados en otras dependencias de la planta de personal.

“No es una universidad de salones con alumnos y pupitres, carros para llevarlos, con profesores y administrativos no. Es la misma gente, menos de la que tenemos hoy día, para que manejen internamente para el ministerio público la profesionalización y la especialización”, explicó Eljach.

De acuerdo con el jefe del ente de control “Necesitamos es que el conocimiento llegue, para que no se caigan las providencias, esto le hace bien y sirve para atacar la corrupción, vamos a ser más eficientes”.

