Pedimos manifestaciones en absoluto respeto a las propiedades: canciller sobre marchas pro-Palestina

En diálogo con La W, la canciller Rosa Villavicencio explicó que ya fueron liberadas las dos colombianas que habían sido detenidas por Israel cuando iban rumbo a Palestina en la flotilla que llevaba ayuda humanitaria.

“Estuvieron todo el tiempo acompañadas por el cónsul de Israel. Estaban en un chequeo médico, descansarán y están bien. Tendrán un compás de espera para llegar a su destino final después de esta experiencia dura”, aseguró.

Movilizaciones en Colombia pro-Palestina

La canciller también hizo un llamado a la movilización pacífica en medio de la jornada de protestas que se realizarán en apoyo a Palestina.

“Estamos pidiendo en que las manifestaciones sean en absoluto respeto a las propiedades y en un enfoque de no violencia. Esperamos que no haya ningún incidente y esa manifestación honrará el motivo por el que se hace. Por la no violencia y por el no genocidio”, afirmó.

Añadió: “Hemos pedido que haya acompañamiento del Distrito en Bogotá (…) hemos pedido a los rectores de las universidades que emitan un mensaje de paz. Igualmente, el presidente y yo transmitimos un mensaje de no violencia (…) esperamos que los manifestantes estén a la altura”.

Escuche la entrevista completa con la canciller aquí:

“Gobierno protegerá la embajada de EE.UU.”: presidente Petro invitó a marcha pro-Palestina

A través de su cuenta en la red social X, el presidente de la República, Gustavo Petro, invitó a la marcha pro-Palestina que se realizará en Bogotá este martes 7 de octubre. El mandatario indicó que se prestará la seguridad a la Embajada de los Estados Unidos y pidió a los manifestantes movilizarse pacíficamente.

Petro escribió: “Le solicito a los manifestantes conservar las reglas de la paz. Mi posición es diferente a la del Gobierno de EE.UU., y nos atacan por ello, pero somos firmes ante los principios de nuestra constitución. Paz en el Caribe y Paz en el mundo. Respetar el territorio bajo inmunidad diplomática de la embajada de los EE.UU.”.

