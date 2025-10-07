Procurador sobre semana de receso en el Senado: “hay problemas mucho más graves”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con La W, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le bajó el tono a la molestia en distintos sectores por la decisión del Senado de la República de irse de vacaciones de semana de receso.

Según lo expresado por el jefe del Ministerio Público no “hay una forma de obligar” a los congresistas a que no tomen esa semana de descanso en la que todas las personas quieren estar con sus “niños”.

El procurador señaló que el calendario de sesiones es responsabilidad de la mesa directiva y ellos tienen plena capacidad de “acomodarse”. Para Eljach hay problemas mucho más graves que ese, que sí requerirían verdadera atención.

“Hay unos problemas mucho más graves en nuestra democracia, mucho más severos que afectan mucho más la vida futura y actual de los colombianos, que si ellos vinieron o no en una época en que todo mundo está tratando de estar con sus niños, con sus hijos”, afirmó.

El procurador general recordó que, según su punto de vista, los congresistas tienen autonomía como rama del poder público legislativo y así como a veces “trabajan de noche”, lo importante realmente es el resultado de su trabajo cuando están sesionando.

“Que el control político lo hagan bien, que el presupuesto salga por ley, que no tenga que hacerse por decreto, todo ese tipo de cosas de fondo son las que al procurador le deben ocupar su atención”, sentenció.

Adicionalmente afirmó que es necesario que el sistema político colombiano mejore y que se deje de una vez por todas el clientelismo, “necesitamos un mejor congreso”, afirmó.

Escuche la entrevista completa en La W:

Play/Pause ”Son formas legítimas de participación”: procurador sobre posible nueva consulta popular 23:56 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo