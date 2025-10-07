”Son formas legítimas de participación”: procurador sobre posible nueva consulta popular

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En entrevista con La W, el procurador general Gregorio Eljach, se refirió a la propuesta realizada por el ministro del Interior, Armando Benedetti, de revivir la consulta popular para el trámite de la reforma a la salud.

El jefe del Ministerio Público defendió dicho mecanismo de participación como una forma viable de convocar al constituyente primaria.

“Son mecanismos de participación democrática que están establecidos como derechos en la constitución. Todas esas son formas legítimas de participación, hay que mirar en el detalle”, dijo el procurador Gregorio Eljach.

Adicionalmente se refirió al llamado realizado en las últimas horas al presidente Petro, sus funcionarios, y cualquier funcionario público, para que se abstengan de participar en política.

El jefe del ente de control señaló que es una realidad a la que le están “poniendo mucho interés” para que no haya abusos que desequilibren el tablero electoral.

“Preocupa esa realidad que es palpable, transgredir sin darse cuenta, porque siempre se ha acostumbrado a hacer eso en Colombia, y en eso estamos poniendo mucha atención”, dijo el procurador Eljach.

Asimismo, trajo a colación la directiva 013 de agosto de este año, en la cual se describe la prohibición a los funcionarios de intervenir en política. “Creemos que hay que ayudarle a Colombia” agregó.

