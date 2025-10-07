Tres empresas de Cartagena se suman a Vamos Pa’Lante para transformar vidas desde la educación
Alicia Bozzi Martínez, vicerrectora de Autonomía y Éxito Profesional de la UTB, compartió en La W tres nuevas donaciones por parte de empresas de Cartagena que se suman a la iniciativa por los jóvenes.
Vamos Pa'Lante | Foto: GettyImages
W Radio y la Universidad de los Andes anunciaron el lanzamiento de la campaña Vamos Pa’Lante, que busca otorgar becas de acceso, de rescate y sostenimiento por un semestre a estudiantes que cuenten con un buen desempeño académico y no puedan acceder o permanecer en sus instituciones universitarias privadas de alta calidad por razones económicas.
Alicia Bozzi Martínez, vicerrectora de Autonomía y Éxito Profesional de la Universidad Tecnológica de Bolívar, una de las universidades que hacen parte de la alianza de Vamos Pa’Lante, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este proyecto que transforma vidas.
- Lea también: Arrancó Vamos Pa’lante 2025, campaña para que más jóvenes continúen sus estudios y reciban su diploma
“Estamos orgullosos de seguir evitando la deserción estudiantil, invitando a los empresarios a que sigan construyendo país y sumándose a esta alianza (…) El impacto de estas becas ha sido contundente, hemos entregado cerca de 800 becas Vamos Pa’Lante en la universidad y aumentamos la retención estudiantil en un 50%, seguimos avanzando en su sueño de profesionalizarse”, aseguró.
Finalmente, la vicerrectora Bozzi anunció tres donaciones de tres empresas de Cartagena que se suman a la campaña con $60 millones en total.
¿Cómo donar a Vamos Pa’lante 2025?
- Tarjeta de crédito y pagos PSE
A través de este enlace: https://donaciones.uniandes.edu.co/donaciones/vamospalante#vamos-palante
- Donaciones en Estados Unidos:
A través de University of the Andes Foundation, donde recibirá su certificado de donación y el beneficio tributario en este país: https://giving.classy.org/campaign/720973/donate
- Oficinas Banco de Bogotá:
Puede donar desde $1.000 en adelante en cualquier sede de la red de oficinas del Banco de Bogotá a nivel nacional.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Corresponsales Bancarios Grupo Aval
Más de 120.000 puntos de atención que actúan como un intermediario entre los bancos de la red Aval y el cliente, facilitando el acceso a operaciones financieras de forma más cercana y conveniente.
- Cajeros Automáticos Red Aval
Puede donar desde $500 hasta $5.000 en más de 2.800 cajeros automáticos de la red Aval en todo el país.
Cuenta de ahorros: 506049352
- Supertiendas Olímpica a nivel nacional
Más de 400 puntos de venta en 118 municipios y 21 departamentos del país y también en la página olimpica.com, domicilios telefónicos con montos fijos
Puede donar desde $1 peso hasta $9.990.000.
- Supertiendas Ísimo a nivel nacional
Más de 280 tiendas en regiones como la Costa Atlántica, Bogotá, Antioquia, Santanderes, Tolima y Huila.