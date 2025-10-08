El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído | “Me gusta desnudarme”: Petro, con razón nunca encontró el traje presidencial

Colombia no puede seguir al ritmo de la confrontación ni de los caprichos.

El presidente de la República está llevando al país por un camino peligroso, donde la narrativa del caos se convierte en estrategia de campaña y la institucionalidad la usan como escudo político.

No se puede permitir que se repita un estallido social ni que se manipule el inconformismo ciudadano con fines electorales. El poder se ejerce con responsabilidad, no con incendios.

Inadmisible que Gustavo Petro descalifique, sin pruebas, a las empresas privadas y convierta las diferencias de un mandatario en agravios regionales.

Acusar a SURA de “robar dineros de la salud”, sin sustento técnico ni jurídico, no es un acto de valentía, es una irresponsabilidad institucional que no podemos permitir.

Antioquia se respeta: es símbolo de trabajo, empresa y progreso, de esa gente berraca que levanta al país todos los días.

Y es que satanizar al empresario es un error. Unos datos Al Oído:

En Colombia, el 99,5% de las empresas son micro, pequeñas o medianas; son las que sostienen el 79 % del empleo formal y aportan cerca del 40 % del PIB. Son la base de la economía real, la que se levanta temprano, paga impuestos y mantiene al país andando.

