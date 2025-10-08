El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Encuesta expone división de judíos en EE.UU. por guerra en Gaza: “Desaprobación de Netanyahu es alta”

Un artículo coescrito por Naftali Bendavid, Scott Clement y Emily Guskin en Washington Post revela una profunda división entre los judíos estadounidenses respecto a la guerra en Gaza.

Según los datos, el 61% de los encuestados considera que Israel ha cometido crímenes de guerra y el 39% lo acusa de genocidio contra los palestinos, marcando un cambio notable en una comunidad históricamente cercana al Estado israelí.

Aunque la mayoría condena a Hamás por sus acciones del 7 de octubre de 2023, muchos opinan que la respuesta militar israelí ha sido desproporcionada y ha generado un nivel inaceptable de sufrimiento civil.

Para hablar sobre el tema, La W conversó con uno de los autores de este informe, Naftali Bendavid, quien es corresponsal político nacional senior de Washington Post y previamente fue editor en la Casa Blanca durante la administración de Joe Biden.

“Esa encuesta fue realizada por profesionales y expertos en el tema. Se le preguntó a judíos en Estados Unidos sobre su opinión y eso fue lo que arrojó (…) La desaprobación de Netanyahu es alta, hay muchas opiniones negativas, los israelíes están atados emocionalmente a su país y aun así desaprueban al primer ministro”, dijo.

¿Cuál fue la opinión de los israelíes sobre el primer ministro Netanyahu?

El estudio también muestra un fuerte rechazo hacia el liderazgo del primer ministro Benjamín Netanyahu, con un 68 % de opiniones negativas, y refleja un creciente distanciamiento entre los judíos estadounidenses, de tendencia más liberal, y un gobierno israelí percibido como cada vez más conservador y militarista. Aun así, un 76 % de los participantes mantiene la convicción de que la existencia de Israel es vital para el futuro del pueblo judío.

“Esta encuesta sigue los mas altos estándares (…) Como organización periodística nos basamos en decir la verdad, en contarla información con precisión, si esto despierta antisemitismo es una lástima, pero nuestro trabajo es entregar verdad a los lectores”, agregó.

Finalmente, destacó que la posición de los medios en esta guerra debe ser contar la verdad, aunque genere emociones, “podemos equivocarnos, pero hacemos el trabajo necesario, tenemos que mostrar los escenarios desde todos los puntos”.

