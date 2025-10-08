Es parte del gabinete: primer ministro de Albania sobre nombramiento de IA como ministra anticorrupción

Edi Rama, primer ministro de Albania, pasó por los micrófonos de La W y se refirió sobre el nombramiento de una inteligencia artificial (Diella) como ministra anticorrupción en ese país.

“Es una herramienta que se creó para manejar la corrupción y estamos confiados de que así será”, dijo, detallando que se utilizó un equipo de IA del Gobierno para construir esta arquitectura digital.

De este modo, reiteró que esperan tener una transparencia alta. “Se quiere garantizar que el proceso sea transparente e íntegro”.

Aunque en países como Colombia la corrupción ha podido con todo, sobrepasando cualquier mecanismo anticorrupción, aseguró que no cree que se produzca una ruptura porque “para que se corrompa todo este proceso, la IA necesita tener capacidad decisión y poder, el cual no tiene o tener intereses privados y tampoco tiene, debe querer el poder y tampoco lo tiene”.

Asimismo, reveló que este nombramiento no es simbólico. “Es real es algo tangible, hace parte del gabinete, y parte del trabajo que se realiza”, aseguró. Además, contó que la IA “está siendo preparada para volverse cada vez más presente y activa en las reuniones del Gobierno”, dijo, agregando que la esperan tener lista pronto para aparecer en público.

En cuanto a los procesos de licitación que tendrá que hacer la ministra anticorrupción: “Es absolutamente lo mismo, pero no se filtra con una persona sino con la IA. Va a ser cualquier proceso normal y público, las compañías presentan su oferta y ella lo evalúa, tal vez así sea más transparente, pues no tendrá una influencia como lo tendría una persona común”.

Finalmente, comentó que todo el gabinete tomó muy bien este nombramiento. Incluso, detalló que la Unión Europea, no se ha pronunciado. “No ha dicho nada bueno ni malo”.