Hoy será la primera audiencia pública de pérdida de investidura contra David Racero

Este miércoles, 8 de octubre, a las 3:00 de la tarde, el Consejo de Estado adelantará la primera audiencia pública de los tres procesos de pérdida de investidura que afronta David Racero, congresista y expresidente de la Cámara de Representantes.

La carrera de Racero, que era tenida hasta hace unos meses como una de las más promisorias del partido de gobierno, hoy luce bastante enredada por cuenta de presuntos abusos a miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, pagos no explicados y maniobras clientelistas.

Uno de los temas más emblemáticos en el primer caso de pérdida de investidura es el uso de un miembro de su UTL como dependiente de una tienda Fruver que el congresista tuvo en el occidente de Bogotá.

John Leonardo García Lara era el más sencillo de los miembros de la UTL y el peor pagado de acuerdo con los documentos de la Cámara de Representantes.

El señor García en la práctica, e incluso en una constancia oficial, se desempeñaba como chofer del congresista. Varios mensajes de WhatsApp, en texto y en voz, demuestran que, en la época de la pandemia, fue usado como dependiente del negocio particular de Racero, a pesar de estar pagado con dineros públicos.

En uno de esos mensajes, el señor García le escribe al representante Racero en estos términos:

–David, qué pena molestar otra vez, pero usted me va a seguir enviando al Fruver o fue hasta hoy

–Con seguridad Leonardo, debo pedirle que siga. No sé qué pase ahora con esto de la nueva cuarentena, pero congela lo que estaba cuadrando –responde Racero– Por lo que sé de la alcaldía, debemos hacernos la idea que será durante enero.

–Pero la verdad David yo sigo en el UTL como conductor o usted está pensando en cambiar de conductor?

–No Leonardo. Como se lo dije hace dos semanas, no tengo intención de cambiarlo, ni de sacarlo. Pero la verdad necesito su apoyo en el Fruver y tal vez en otras cosas durante el año. Debemos adaptarnos.

Otro de los mensajes del señor García al congresista, fechado el 20 de noviembre de 2020, es un reporte del efectivo en las cajas registradoras del Fruver:

–David –le dice John Leonardo García al representante Racero– La principal 222.800, la segunda caja 577.800.

–Poquito –responde el congresista– hoy nos va regular. Graxias (sic) Leonardo.

–Ya le doy total.

–Así está bien.

–800.680. Listo.

–Leonardo –dice Racero.

–David, para el pedido arracacha

Sobre el tema también existen notas de voz, como esta en la que el señor García, pide instrucciones al congresista sobre los suministros del Fruver.

Y esta en donde David Racero le dice cómo proceder

Además, hay comunicaciones en las que el congresista le pide a una integrante de su UTL que pague de su bolsillo, cuotas de su tarjeta de crédito. Además de varios depósitos efectuados por otra integrante de su UTL para pagar compras cotidianas de la casa de Racero.

El magistrado del Consejo de Estado, Freddy Ibarra Martínez, presidirá la sesión de hoy en la que hablarán los denunciantes y la defensa del representante David Racero.

Después de la sesión de hoy, el magistrado Ibarra elaborará una ponencia que presentará a la sección tercera del Consejo de Estado recomendando o no, la pérdida de investidura.

Mientras esto pasa en el Consejo de Estado, el tema penal se mueve en la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. En las últimas horas, el alto tribunal recibió nuevas pruebas de cinco presuntas consignaciones de subalternos del representante David Racero para suplir gastos personales y familiares del congresista.

Él niega todo y los integrantes de su UTL también, pero en contra de esas versiones existen comunicaciones y copias de depósitos bancarios a Racero, a su padre y a su hermano, que los tribunales evaluarán.