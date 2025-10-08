Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Miguel Angel Russo en una rueda de prensa durante el Mundial de Clubes 2025. FOTO: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

