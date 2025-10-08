Deportes

Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors

Con más de 30 años de trayectoria, Russo dejó huella en clubes como Boca, Vélez, Rosario Central y Millonarios.

Miguel Angel Russo en una rueda de prensa durante el Mundial de Clubes 2025. FOTO: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images

Miguel Angel Russo en una rueda de prensa durante el Mundial de Clubes 2025. FOTO: Hector Vivas - FIFA/FIFA via Getty Images / Hector Vivas - FIFA

Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares.

El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad