Murió Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca Juniors
Con más de 30 años de trayectoria, Russo dejó huella en clubes como Boca, Vélez, Rosario Central y Millonarios.
Miguel Ángel Russo, entrenador argentino con más de 30 años de trayectoria y quien se desempeñaba como técnico de Boca Juniors, falleció este miércoles 8 de octubre a los 69 años, según confirmaron a EFE fuentes familiares.
El entrenador se enfrentaba desde 2017 a un cáncer de próstata, al que se le sumó luego de vejiga. Se encontraba de licencia médica desde finales de septiembre, bajo cuidados especiales en su domicilio.
