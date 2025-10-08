“Podemos aprender mucho de Ucrania”: comisario europeo de Defensa sobre ataques de Rusia con drones

Andrius Kubilius, comisario europeo de Defensa, habló en La W sobre la idea de la Unión Europea de utilizar el muro antidrones rusos para responder a “otras amenazas”.

Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien trabaja Kubilius, defendió que el muro antidrones que planea implementar la UE frente a la “guerra híbrida” de Rusia cubra también el flanco sur y responda a otras amenazas, como la migración ilegal o desastres naturales.

“Hemos estado enfrentado provocaciones, Rusia ha estado invadiendo espacio aéreos europeos, por eso estamos viendo esas capacidades y evaluándolas para defendernos”, dijo.

De hecho, mencionó a Ucrania, quien ha estado luchado contra Rusia, asegurando que pueden aprender mucho de ellos.

“Ese muro de drones es la capacidad que tenemos para defendernos de los ataques de Rusia con drones”, dijo, explicando que hay que “trabajar en la detección de los drones, desarrollar nuevas maneras de rastreo y mirar la manera de destruirlos e interceptarlos”.

Siendo así, reiteró que no se trata de un muro de concreto, sino de la habilidad que tienen para detectarlos y destruirlos.

Aunque Rusia ha negado varias veces que estos ataques con drones no están siendo de su parte, Andrius Kubilius dijo: “Tienen cierta evidencia porque son drones de fabricación rusa y son usados en la guerra contra Ucrania, es una provocación por parte de Rusia, no sorprende que lo nieguen, pero sí se puede establecer desde Polonia, que es el más afectado, que vienen desde Rusia”.

Finalmente, se refirió a las negociaciones de paz para Gaza que se llevan a cabo en Egipto, subrayando que han estado revisando esta solución y esperan que este plan del Gobierno de los Estados Unidos logre encontrar la paz en la región y que se establezcan puntos claros para que se cumpla con el acuerdo y se acabe con el terrorismo.