Soluciones W: La Dra. Bonna recuperará la sonrisa de la pequeña Anthonella

En Soluciones W, cada historia nos recuerda que siempre hay personas dispuestas a ayudar. Esta vez, la protagonista es María Anthonella, una bebé de apenas un año y diez meses cuya sonrisa se había visto afectada por un accidente inesperado. Su madre, Valentina Silva, relató entre lágrimas lo que pasó.

“Hace unos meses la dejaron caer del jardín y se le fracturaron dos dientes”, contó en La W. Desde entonces, Valentina ha enfrentado una serie de dificultades. “La llevamos al odontólogo del subsidio, pero nos dijeron que no le podían hacer nada porque eran dientes de leche y se le iban a caer con el tiempo”. Sin embargo, la realidad fue más grave de lo que parecía: la pequeña desarrolló una infección que le inflamó gran parte del rostro.

El caso de María Anthonella conmovió a profesionales y por esto, no tardó en llegar una respuesta. La doctora Jacqueline Bonna, odontopediatra con amplia trayectoria en atención infantil, escuchó el llamado y decidió ofrecer su ayuda. “Con muchísimo gusto vamos a devolverle la salud oral a tu bebé. Vamos a restaurarle la función y a arreglar esos dientecitos para que ella pueda comer tranquila y estar bien”, dijo Bonna al aire en La W.

Ampliar

Su gesto va mucho más allá de una intervención médica: representa la oportunidad de devolverle la tranquilidad a una madre de escasos recursos y la sonrisa a una niña que apenas comienza a descubrir el mundo.

La doctora Jacqueline Bonna se ha destacado por su calidad humana y su compromiso con el bienestar de los más pequeños. Su consulta es reconocida por el trato cálido, paciente y especializado que brinda a los niños, especialmente en el manejo clínico de patologías bucales y ortopedia maxilar. Su filosofía se centra en generar confianza y promover hábitos saludables desde la primera infancia.

En Soluciones W, historias como la de Valentina y María Anthonella recuerdan el poder transformador de la empatía. Porque detrás de cada ayuda hay una cadena de corazones dispuestos a actuar, y profesionales como la Dra. Bonna que ponen su talento al servicio de los demás.

Hoy, gracias a esta nueva Solución W, María Anthonella podrá volver a sonreír sin dolor y su mamá podrá descansar con la certeza de que su hija está en buenas manos. Si quiere conocer más de la Dra. Bonna, contáctese aquí: 6016497608 - 3002146506.

Escuche la entrevista completa aquí:

Play/Pause Soluciones W: La Dra. Bonna recuperará la sonrisa de la pequeña Anthonella 02:38 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo aquí: