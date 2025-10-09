“A Hamás no le interesa la paz, hay que presionar”: mayor (r) de las FDI sobre acuerdo de paz en Gaza

Dan Feferman, mayor retirado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), pasó por los micrófonos de La W y se refirió a la firma de la primera fase del acuerdo de paz para Gaza.

“Las dos frases que resumen esto es: alivio y optimismo cauteloso. Nos da alivio porque se soluciona esta situación de los secuestrados, pero el problema es lo que sigue”, dijo.

Según mencionó, hay que ver qué pasa a largo plazo, “a Hamás no le interesa la paz, hay que presionarlo para que haya una paz duradera en al región”.

Incluso, señaló que para solo una segunda fase será aprobada depende lo que se le proponga al gabinete, porque “a corto plazo se habla de liberación de los secuestrados y compromisos que vienen consigo, pero la extrema derecha de Israel no está de acuerdo con muchas otras cosas y eso los llevaría a salirse del Gobierno, si se propone un Ejército manejado por ellos, a lo mejor estos elementos sí podrían salirse del Gobierno”.

Y reiteró: “Hamás no va a aceptar estas condiciones, hay que presionarlo para que acepten estas cosas de una segunda fase”.