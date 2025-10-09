¿Acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamás hará ganar el Premio Nobel de Paz a Donald Trump?

Gina Abercrombie-Winstanley, quien se desempeñó como embajadora de los Estados Unidos en la República de Malta, pasó por los micrófonos de La W para hablar del acuerdo sobre la primera fase del plan de Donald Trump para la paz en Gaza.

Mencionó que la primera fase del alto al fuego no será lo más difícil, sino que el verdadero reto será la segunda parte.

Lea también: Gobierno israelí se reunirá este jueves para aprobar el plan de paz para Gaza

“Hemos estado en este punto (alto al fuego) en el pasado con los Acuerdos de Oslo, el cual proponía crear el Estado palestino, pero no se llegó a esa fase (…). Hay preguntas de si en este acuerdo se puede llegar aún más lejos de lo que se llegó con los de Oslo”, indicó.

¿Donald Trump puede ganar el Premio Nobel de Paz por este acuerdo?

Para la exembajadora es claro que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene en mente ganar el Nobel de Paz, además porque muchos líderes lo están tratando de nominar. Sin embargo, para ella, “es probable que no lo gane este año”.

“No será suficiente con un acuerdo de cese al fuego. Si se va más allá y se logra la paz que se está buscando, a lo mejor el otro año será merecedor”, dijo.

Dudas desde Palestina por junta que lidera el acuerdo

Abercrombie-Winstanley señaló que desde el lado palestino hay dudas con la junta internacional para llevar la paz a Medio Oriente, pues está liderada por Donald Trump y Tony Blair, quienes pueden verse como representantes pro-Israel. ¿Será justa con ambas partes?

Escuche aquí la entrevista completa: