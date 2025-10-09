Al Oído | Preocupación en el Pacto: Iván Cepeda no despega, ¿todo listo para Quintero?

Al oído de cómo está el ambiente político

Llegó la inteligencia artificial a la campaña: el senador David Luna presentó a su nuevo jefe de debate, y adivinen quién es, su propio Avatar, creado con inteligencia artificial.

Su tarea será sencilla: responder, conversar y hasta escuchar, incluso frente a los malos comentarios. Así que, al parecer, Luna ya tiene quién lo defienda sin despeinarse. David Luna ha dejado ante la opinión una claridad: si se puede hacer campaña sin ataques, con ideas y buscando parar tanto odio en el país. Tarjeta verde para Luna.

Pasemos ahora a las iniciativas que buscan ponerle freno a algunas ideas del presidente Petro.

En esta oportunidad, una alianza particular: Juan Manuel Galán, la ex vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, el exalcalde Enrique Peñalosa y Daniel Palacios lanzaron una defensa del sistema democrático diciendo con firmeza “No a una posible Constituyente”.

Una movida que puede marcar el tono de la discusión política en las próximas semanas.

Preocupación en el Pacto Histórico porque sienten que la campaña de Iván Cepeda no despega, muchos sienten que atacar a Daniel Quintero lo ayudó a crecer y mientras lo atacaban, Quintero con sus golpes de opinión sacó una ventaja - que guste o no- parece imparable, el presidente Petro siente que es el que está en campaña conectando y a puerta cerrada.

Al Oído conoció que el ministro, que es un tigre, dijo que para ganar solo pueden hacerlo con una ficha que no sea de izquierda radical. ¿Todos contra Quintero o esa fue la estrategia para ayudarlo en la consulta final?.

Y hablando de jugadas políticas, hay ‘golazo’ en la carrera presidencial del Centro Democrático.

La senadora y precandidata María Fernanda Cabal tomó ventaja tras sorprender con su intervención ante el Parlamento Europeo, donde denunció el deterioro institucional y la deriva autoritaria que atraviesa Colombia bajo el Gobierno de Gustavo Petro.

Cabal habló sin rodeos de persecución a la oposición, hostigamiento a la prensa y manipulación de la justicia, advirtiendo que lo que comenzó como una promesa de cambio se convirtió en una maquinaria de control político y judicial.

Y cerramos con una visita al fantástico mundo del presidente Petro.

Hoy “madrugó” a cambiar el discurso: tras la derrota y claudicación del grupo terrorista Hamás, arremetió otra vez en X, esta vez contra Estados Unidos, por su ofensiva militar para frenar los narco-carteles y rutas en el Caribe. Lo único claro es que el único que sigue aplaudiendo sus trinos es Nicolás Maduro.

Justo ahora que Estados Unidos ha logrado orquestar un paso decisivo hacia el fin de la guerra entre Israel y Hamas —con un acuerdo de cese al fuego, intercambio de rehenes y retiro parcial de tropas—, Petro prefiere salir a creer que esto es producto de la presión de Colombia al presidente de Estados Unidos.

En lugar de reconocer ese éxito y sumarse al llamado global por la paz, Petro elige confrontar, convirtiendo lo que podría ser un puente diplomático en un caballito de batalla electoral. Prefiere alinearse con regímenes cuestionados como el de Maduro, defender bandidos y dejarnos con la imagen de una nación que no sabe distinguir entre apoyos estratégicos y complicidades a dictadores .