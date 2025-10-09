La W RadioLa W Radio

Programas

Ataques en Gaza continúan pese a firma de la primera fase del acuerdo de paz

El acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu.

Ataques en Gaza continúan pese a firma de la primera fase del acuerdo de paz

Ataques en Gaza continúan pese a firma de la primera fase del acuerdo de paz

02:02

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Ataques en Gaza. (Photo by Amir Levy/Getty Images)

El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe esta tarde en gabinete el acuerdo alcanzado esta madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.

De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 18.00 hora local (15.00 GMT).

Según Huda, corresponsal de W en Gaza, la entrada en vigor de este acuerdo y el cese al fuego se llevará a cabo después de la reunión que se tendrá en el gabinete para aprobar esta decisión, que se estima que se dará a las de la tarde.

“Las personas han empezado a salir a celebrar por la primera fase del acuerdo”, dijo.

El siguiente artículo se está cargando

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad