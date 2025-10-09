Ataques en Gaza continúan pese a firma de la primera fase del acuerdo de paz
El acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu.
El alto el fuego en Gaza entrará en vigor una vez el Gobierno israelí apruebe esta tarde en gabinete el acuerdo alcanzado esta madrugada entre Israel y Hamás en Egipto, según informó a EFE una fuente gubernamental.
De esta manera, el acuerdo empezaría a surtir efecto una vez tenga la luz verde del Gobierno de Benjamín Netanyahu, cuyos ministros tienen previsto reunirse en Jerusalén a las 18.00 hora local (15.00 GMT).
Según Huda, corresponsal de W en Gaza, la entrada en vigor de este acuerdo y el cese al fuego se llevará a cabo después de la reunión que se tendrá en el gabinete para aprobar esta decisión, que se estima que se dará a las de la tarde.
“Las personas han empezado a salir a celebrar por la primera fase del acuerdo”, dijo.